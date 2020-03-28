Среди зараженных коронавирусом в Атырау оказалась медсестра
Она брала кровь на анализ у девочки, прибывшей рейсом "Алматы-Атырау".
Фото : headtopics.com28 марта 2020, 22:59
Пятым заболевшим оказалась сотрудница городской поликлиники, сообщает zakon.kz.
Как установлено, медсестра брала кровь на анализ у девочки, прибывшей рейсом "Алматы-Атырау" 17 марта. Сегодня тест на наличие коронавирусной инфекции у местной жительницы подтвердился, - говорится в сообщении Coronavirus2020.kz.
В настоящее время установлено 27 контактных с зараженной пациенткой. Все они изолированы и помещены на карантин.
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