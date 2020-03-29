Два новых объекта взяли на карантин в столице
Национальный научный онкоцентр и медцентр "Мейрим".
Фото : Inbusiness.kz29 марта 2020, 01:01
На карантин взяли еще два объекта в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.
Это национальный научный онкоцентр расположенный расположенный по ул. Керей, Жанибек хандар и медцентр "Мейрим".
На карантин отправили все контактные лица, в том числе и медработников. Проводится дезинфекция помещения, - говорится в сообщении пресс-службы акимата города.
Ранее на карантин была закрыта многопрофильная больница, где скончалась пациентка с коронавирусом.
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