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Два новых объекта взяли на карантин в столице

Национальный научный онкоцентр и медцентр "Мейрим".

Фото : Inbusiness.kz29 марта 2020, 01:01

На карантин взяли еще два объекта в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

Это национальный научный онкоцентр расположенный расположенный по ул. Керей, Жанибек хандар и медцентр "Мейрим".

На карантин отправили все контактные лица, в том числе и медработников. Проводится дезинфекция помещения, - говорится в сообщении пресс-службы акимата города.

Ранее на карантин была закрыта многопрофильная больница, где скончалась пациентка с коронавирусом.

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