Токаев: Медики достойны нового пакета финансовой поддержки
В понедельник будет объявлено о принятом решении.
Фото : zakon.kz.29 марта 2020, 09:46
Президент Республики Касым-Жомарт Токаев заявил о новом пакете финансовой поддержки для медиков, работающих в условиях повышенных нагрузок в санитарно - эпидемиологической сфере, сообщает zakon.kz.
Медики, работающие в условиях повышенных нагрузок в санитарно - эпидемиологической сфере, достойны нового пакета финансовой поддержки. Правительство проводит расчеты. В понедельник будет объявлено о принятом решении, - написал он на своей странице в twitter.
Медики, работающие в условиях повышенных нагрузок в санитарно- эпидемиологической сфере, достойны нового пакета финансовой поддержки. Правительство проводит расчеты. В понедельник будет объявлено о принятом решении.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) March 29, 2020
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