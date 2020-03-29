Токаев: Медики достойны нового пакета финансовой поддержки

В понедельник будет объявлено о принятом решении.

Президент Республики Касым-Жомарт Токаев заявил о новом пакете финансовой поддержки для медиков, работающих в условиях повышенных нагрузок в санитарно - эпидемиологической сфере, сообщает zakon.kz.

Медики, работающие в условиях повышенных нагрузок в санитарно - эпидемиологической сфере, достойны нового пакета финансовой поддержки. Правительство проводит расчеты. В понедельник будет объявлено о принятом решении, - написал он на своей странице в twitter.

Медики, работающие в условиях повышенных нагрузок в санитарно- эпидемиологической сфере, достойны нового пакета финансовой поддержки. Правительство проводит расчеты. В понедельник будет объявлено о принятом решении. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) March 29, 2020

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