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Токаев: Медики достойны нового пакета финансовой поддержки

В понедельник будет объявлено о принятом решении.

Фото : zakon.kz.29 марта 2020, 09:46

Президент Республики Касым-Жомарт Токаев заявил о новом пакете финансовой поддержки для медиков, работающих в условиях повышенных нагрузок в санитарно - эпидемиологической сфере, сообщает zakon.kz.

Медики, работающие в условиях повышенных нагрузок в санитарно - эпидемиологической сфере, достойны нового пакета финансовой поддержки. Правительство проводит расчеты. В понедельник будет объявлено о принятом решении, - написал он на своей странице в twitter.

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