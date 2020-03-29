Шестой случай в Атырауской области. Зараженным оказался студент из Алматы

Молодой человек был изолирован.

29 марта подтвердился шестой случай заражения коронавирусом в Атырауской области, передает zakon.kz.

По информации coronavirus2020.kz, тест на наличие коронавируса подтвердился у пассажира рейса "Алматы-Атырау".

Шестым заболевшим коронавирусной инфекцией в Атырау оказался 20-летний студент, прибывший рейсом с Алматы 17 марта. Молодой человек был изолирован и госпитализирован в инфекционный изолятор больницы.

Ранее сообщалось о пяти фактах заражения коронавирусной инфекцией в Атырауской области. Все заболевшие в настоящее время находятся на лечении.

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