В акимате Уральска прокомментировали слухи о закрытии города

Жители города и области встревожены, они боятся выезжать за пределы населенных пунктов.

В акимате Уральска пояснили, что закрывается въезд и выезд из области, сообщает zakon.kz.

По информации портала "Мой ГОРОД", в мессенджерах и соцсетях распространяется сообщение о закрытии Уральска.

Жители города и области встревожены, они боятся выезжать за пределы населенных пунктов. Между тем в акимате Уральска распространяемую информацию опровергли.

Уважаемые жители города! Со вчерашнего дня распространяется недостоверная информация о закрытии города с 30 марта. Доводим до вашего сведения, что в связи с эпидемией коронавируса пока не планируется закрытие города! Просим горожан верить официальным источникам информации. Кроме того, предупреждаем о наличии ответственности за распространение заведомо ложной информации, - сообщили в акимате Уральска.

В акимате добавили, что данная карта разрабатывалась на случай введения карантина в городе. Как она попала в соцсети сейчас выясняет комиссия.

28 марта власти ЗКО сообщили о закрытии въезда и выезда из области.

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