В Акмолинской области предприниматель решил передать курорт - отель под больницу

Отель – курорт будет привязан к районной больнице.

Акимат Акмолинской области поддержал инициативу известного общественного деятеля, предпринимателя Армана Шураева о предоставлении Центра отдыха "Aurora Garden" под госпиталь в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, передает управление внутренней политики, сообщает zakon.kz.

По информации руководителя управления здравоохранения региона Сулена Ильясова, отель – курорт будет привязан к районной больнице.

Сейчас нами производятся расчеты по требуемой численности врачей и среднего медицинского персонала. В случае нехватки у нас есть возможность привлечь специалистов из лечебных учреждений Кокшетау и Сандыктауского района. Для нас это помощь неоценима, благодаря ей врачи смогут лучше лечить и сохранять жизни наших сограждан, - отметил руководитель областного ведомства.

Также Сулен Ильясов сообщил, что Министерство здравоохранения страны берет на себя обеспечением питания. В свою очередь Центр отдыха "Aurora Garden" предоставит все условия для нужд карантина и госпитализации.

В телефонном разговоре Арман Шураев сказал, на принятие этого решения сподвигнуло желание его семьи помочь своей малой родине.

Мы хотим сделать свой посильный вклад, передав бесплатно 100 мест, - подчеркнул бизнесмен.

Как известно, об этом сообщил Арман Шураев на своей странице в Facebook.

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