Более 25 туристов попали в больницу из-за экономии в отеле на Кипре
Фото: pixabay
22 июля в результате утечки хлора в отеле города Пафос на Кипре 26 человек попали в больницу, 14 из них – несовершеннолетние, сообщает Zakon.kz.
По информации издания Philenews, сотрудник в целях экономии воды смешал два типа химических жидкостей.
"Проблема возникла во время технического обслуживания бассейна рабочим, в результате чего произошла химическая реакция, а пары вызвали проблемы с кожей и дыхательными путями у присутствующих рядом", – говорится в сообщении.
Ведется расследование.
Ранее сообщалось, что в Кызылординской области бахчевыми и фруктами отравились 13 человек.
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