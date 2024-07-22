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Более 25 туристов попали в больницу из-за экономии в отеле на Кипре

туристы отравились в отеле на Кипре, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 01:10 Фото: pixabay
22 июля в результате утечки хлора в отеле города Пафос на Кипре 26 человек попали в больницу, 14 из них – несовершеннолетние, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Philenews, сотрудник в целях экономии воды смешал два типа химических жидкостей.

"Проблема возникла во время технического обслуживания бассейна рабочим, в результате чего произошла химическая реакция, а пары вызвали проблемы с кожей и дыхательными путями у присутствующих рядом", – говорится в сообщении.

Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Кызылординской области бахчевыми и фруктами отравились 13 человек.

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