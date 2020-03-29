Закуплено порядка 100 тысяч экспресс-тестов.

Жители Карагандинской области в ближайшее время смогут сдать тест на коронавирус. Об этом на брифинге сообщил руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев, передает корреспондент zakon.kz.

Много вопросов о проведении тестов на коронавирус. Закуплено 100 тысяч экспресс-тестов. В ближайшее время экспресс-тесты появятся в наших поликлиниках. Тестирования будут доступны для жителей Карагандинской области, - сообщил Нурлыбаев.

Напомним, всего в Карагандинской области выявлено 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В настоящее время их состояние удовлетворительное. Необходимые лекарственные препараты есть в наличии в полном объеме. В Карагандинской области на сегодняшний день на карантине в круглосуточных стационарах находятся 509 человек. На домашнем карантине находится 421 житель, - добавил руководитель управления здравоохранения Карагандинской области.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!