В Нур -Султане - 11 случаев, в Алматы - 3 случая.

Еще 14 случаев коронавируса зарегистрированы в Казахстане на 14.40 29 марта, передает zakon.kz.

Зарегистрировано еще 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Нур -Султане - 11 случаев, в Алматы - 3 случая, - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодняшний день в стране подтверждены 265 случаев регистрации коронавируса, из них:

г. Нур-Султан – 162 случаев,

г. Алматы – 67 случаев,

Карагандинской области - 7 случаев,

Атырауской области - 6 случаев,

Акмолинской области - 6 случаев,

Жамбылской области - 3 случая,

г.Шымкент - 2 случая,

Восточно - Казахстанской области - 2 случая,

Алматинской области - 4 случая,

Актюбинской области - 1 случай,

Северо - Казахстанской области - 1 случай,

Павлодарской области -1 случай,

Мангистауской области - 1 случай,

Кызылординская области - 2 случай.

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