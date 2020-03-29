Акимат Алматы дал ряд рекомендаций жителям города во время карантина

Если в ближайшем нет масок или иных медсредств, то из ранее направленного списка аптек можно через курьера осуществить доставку.

Акимат города Алматы дал ряд рекомендаций жителям города, которые необходимо соблюдать во время карантина, сообщает zakon.kz.

Продовольствие необходимо приобретать вблизи места проживания.

Продовольствие по мере возможности обеспечиваются социально значимыми продовольственными товарами. Это мониторится акиматом. Поставки товаров не прекращены - если товары иногородние - тут действует "зеленый коридор", - уведомили в акимате города.

Если в ближайшем магазине отсутсвует необходимая индивидуальному лицу продукция - работают службы доставки. Сотрудники служб доставки обязаны соблюдать меры защиты.

По аптекам - также. Если в ближайшем нет масок или иных медсредств, то из ранее направленного списка аптек можно через курьера осуществить доставку, - оповещают они.

Они так же напомнили, что для нуждающихся категорий населения (пенсионеры; многодетные семьи; семьи, трудоспособны члены которых лишились заработка из-за карантина) - работают социальные службы и волонтеры.

Ранее сообщалось, что вне зависимости от прописки, любой нуждающийся может получить помощь.

Эпидемия карантина требует усиленных мер контроля в целях обеспечения защиты здоровья населения и недопущения дальнейшего распространения коронавируса.

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