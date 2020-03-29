С 30 марта в Атырау вводится карантин

Все работы координируются областным штабом.

Еще один город с 30 марта будет закрыт на карантин. Это Атырау, передает zakon.kz.

В соответствии с решением №8 Главного государственного санитарного врача Атырауской области от 29 марта 2020 года, на территории Атырау с 00.00 часов 30 марта 2020 года будет объявлен карантин, - говорится в сообщении пресс-службы областного акимата

В ведомстве отметили, что с понедельника будут введены ограничения по въезду в город Атырау и выезду из него, а также ограничено время работы общественного транспорта.

Будет остановлена деятельность сферы предоставления услуг (салоны красоты, сауны и т.д.).

Закрываются строительные рынки, ТРЦ и торговые точки, не связанные с товарами первой необходимости, с сохранением возможности реализации товаров доставкой.

Прекращается работа детских дошкольных учреждений. В прежнем режиме работают продовольственные рынки и магазины, а также аптеки. Коммунальные, ремонтные службы, службы по очистке и дезинфекции работают без ограничений.

Все работы координируются областным штабом, акиматы доступны в он-лайн режиме, отслеживаются все обращения граждан из социальных сетей, через линию горячей связи 109 даются ответы.

На 29 марта в области известно о шести случаях заражения коронавирусом. Все заболевшие в настоящее время находятся на лечении.

Все новости по теме читайте здесь.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!