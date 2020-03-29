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Китай объявил о победе над эпидемией коронавируса

На 28 марта количество подтвержденных случаев заражения инфекцией составляет меньше трех тысяч.

Фото : hightech.fm29 марта 2020, 16:21

Распространение коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Китае в целом остановлено, рассказал официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, на 28 марта количество подтвержденных случаев заражения инфекцией составляет меньше трех тысяч.

Распространение эпидемии на территории Китая в целом остановлено, — заявил Ми Фэн.

В КНР с начала эпидемии было зарегистрировано 81 439 случаев заражения, из них 75 448 выздоровели, 3300 умерли.


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