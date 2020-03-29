Получить 42,5 тысячи сможет большее количество казахстанцев

Расширен круг получателей выплаты. Это люди, получающие доходы по договорам ГПХ, предметом, который является выполнение работ или оказания услуг - Абаев.

Получить социальные выплаты в связи с потерей доходов при чрезвычайном положении сможет большее количество людей. Об этом сегодня на брифинге рассказал министр информации и общественного развития Даурен Абаев, сообщает корреспондент zakon.kz.

Министерство труда и социальной защиты расширило перечень граждан, которым будет назначена новая социальная выплата из государственного фонда социального страхования в связи с потерей доходов в период ЧП. Помимо этого, были упрощены условия ее назначения.

Расширен круг получателей выплаты. К тем, кому ранее полагалась соцвыплата в 42,5 тыс. тенге добавлена новая категория лиц. Это люди, получающие доходы по договорам ГПХ, предметом, который является выполнение работ или оказания услуг. За которые налоговыми агентами уплачены пенсионные взносы, а также работники субъектов крупного бизнеса в населенных пунктах, где введен карантин, - сказал Абаев

Отменена необходимость предоставления документов подтверждающих факт потери доходов в связи с введением ЧП. Ранее заявления на соцвыплаты могли подать работодатели за своих работников, а индивидуальные и частные предприниматели, плательщики ЕСП за себя. При этом, работодатели должны были предоставить документы, подтверждающие потерю доходов их работниками, в связи с ограничением деятельности в период ЧП. Список работников и выписку из приказа о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы работника. По новым правилам требований предоставления документов, подтверждающих факт потери дохода в связи с ЧП – отменены.

Для назначения соцвыплаты работодатели подают заявление с приложением только списка работников, ИП, ЧП, ГПХ, ЕСП подают только заявление с указанием личных данных. Также работник может и сам подать заявление, не дожидаясь, когда это сделает его работодатель. При этом все заявители берут на себя ответственность за достоверность фактов потери доходов в связи с введением режима ЧП. Заявление подается в электронном формате, через сервис электронное обращение на портале электронного правительства, - сообщил он

Помимо этого, был сокращен срок участия в системе соцстрахования необходимого для назначения выплаты. Ранее для назначения выплаты необходимо было производить социальные отчисления не менее 3х месяцев из последних 12 месяцев. "Теперь для назначения соцвыплаты достаточно, если за работника делали отчисления, хотя бы один раз, за последние 12 месяцев".

Гражданам, претендующим на выплаты из Фонда соцстрахования, не надо доказывать наличие соцотчислений или пенсвзносов. Это автоматически проверит госкорпорация правительство для граждан. Сокращен срок рассмотрения заявок и назначения соцвыплат с 7 до 3 рабочих дней, - заключил он

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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