Карантин введен в одном подъезде ЖК Асыл Арман в Алматинской области
Так как карантинный режим введен только в одном подъезде дома, остальным жильцам нет повода для беспокойства.
Карантин ввели в подъезде дома на территории ЖК Асыл Арман в Алматинской области, сообщает zakon.kz.
Согласно постановлению главного санитарного врача Карасайского района Нурлана Олжабаева режим карантина введен только в 4 подъезд 6 дома ЖК "Асыл арман".
С 28 марта жителям данного подъезда запрещено покидать жилище. Также, посторонним, кроме работников проводящих дезинфекцию помещения, запрещено входить в подъезд. Для обеспечения пунктов постановления развёрнуто дежурство полиции.
29 марта в ЖК проведена повторная дезинфекция.
Так как карантинный режим введен только в одном подъезде дома, остальным жильцам нет повода для беспокойства.
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