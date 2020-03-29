Как медсестра заразилась коронавирусом в Атырау

Температура нормальная, кашель отсутствует, дыхание в норме, жалобы только на боли в горле.

23-летняя медсестра поликлиники ухаживала за пациенткой, у которой накануне подтвердился диагноз коронавирус. Этой ночью инфекцию выявили и у медработника, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

За последние сутки в регионе выявлено свыше 69 человек, контактировавших с первой зараженной. 16 из них, находившихся в близком контакте с больной, помещены в стационар, остальные находятся на домашнем карантине.

По данным санэпидемиологов, на сегодня в регионе из стран с категорией риска 1 "А" под контролем врачей находятся 32 человека, 9 из них – под домашним медицинским наблюдением. Из стран категории 1 "Б" в Приаралье прибыли 94 человека, 12 из них помещены в провизорный стационар. Сейчас по месту проживания и работы второй зараженной пациентки работают эпидемиологи. Определяется круг близких и контактных лиц.

В очаге инфекции работают две бригады. Одна дезинфекционная бригада провела очаговую дезинфекцию. Вторая санитарно-эпидемиологическая группа устанавливает круг лиц, контактировавших с больной. Принимаются все экстренные меры, - говорит Алия Абдикайымова, зам. руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.

По словам руководитель областного Управления здравоохранения Жаксылыка Абдусаметова, в настоящее время у пациентки серьезных жалоб нет. Температура нормальная, кашель отсутствует, дыхание в норме, жалобы только на боли в горле.

Состояние оценивается как удовлетворительное. Начато лечение.

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