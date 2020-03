Самолет со средствами для борьбы с коронавирусом разбился на взлете

Самолет авиакомпании Lion Air с несколькими пассажирами на борту потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Манилы (Филиппины), сообщает zakon.kz.

Об этом газета Manila Bulletin сообщила в своем Twitter.

A Lion Air plane that was taking off at the Ninoy Aquino International Airport on Sunday night crashed with a few passengers on board.



