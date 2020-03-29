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Самолет со средствами для борьбы с коронавирусом разбился на взлете

Причина катастрофы, по предварительным данным, в возгорании борта на взлетно-посадочной полосе.

Фото : Википедия29 марта 2020, 21:37

Самолет авиакомпании Lion Air с несколькими пассажирами на борту потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Манилы (Филиппины), сообщает zakon.kz.

Об этом газета Manila Bulletin сообщила в своем Twitter.

Самолет направлялся в Японию, должен был доставить медицинские маски, а также лекарства медикам, которые борются с коронавирусом. Кроме того, он перевозил гражданина Канады, которому требовалось лечение. Также на борту находились еще один пассажир и шесть членов экипажа.

Причина катастрофы, по предварительным данным, в возгорании борта на взлетно-посадочной полосе.


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