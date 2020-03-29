Самолет со средствами для борьбы с коронавирусом разбился на взлете
Причина катастрофы, по предварительным данным, в возгорании борта на взлетно-посадочной полосе.
Самолет авиакомпании Lion Air с несколькими пассажирами на борту потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Манилы (Филиппины), сообщает zakon.kz.
Об этом газета Manila Bulletin сообщила в своем Twitter.
A Lion Air plane that was taking off at the Ninoy Aquino International Airport on Sunday night crashed with a few passengers on board.— Manila Bulletin News (@manilabulletin) March 29, 2020
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Самолет направлялся в Японию, должен был доставить медицинские маски, а также лекарства медикам, которые борются с коронавирусом. Кроме того, он перевозил гражданина Канады, которому требовалось лечение. Также на борту находились еще один пассажир и шесть членов экипажа.
Причина катастрофы, по предварительным данным, в возгорании борта на взлетно-посадочной полосе.
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