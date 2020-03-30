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Немецкий министр финансов покончил жизнь самоубийством

По словам окружающих, он переживал за экономику страны в условиях пандемии.

Фото : Nachedeu30 марта 2020, 01:02

В Германии обнаружили тело министра финансов федеральной земли Гессен Томаса Шефера, сообщает zakon.kz со ссылкой на Die Welt.

Сотрудники службы спасения обнаружили тело погибшего на железнодорожных путях у города Хоххайм-на-Майне. По версии следователей, Шефер совершил самоубийство.

Шефер оставил прощальное письмо. В нем он описал причины своего самоубийства. По словам окружающих, он переживал за экономику страны после коронавируса.

Член правоцентристской партии ХДС, возглавляемой Ангелой Меркель, в последние дни он регулярно появлялся на публике, где информировал общественность о финансовой помощи в период эпидемии коронавируса.

Шефер занимался политикой более двух десятилетий, а пост главы министерства финансов федеральной земли Гессен занимал десятый год подряд.

Премьер-министр Гессена Фолькер Буфье выразил соболезнования семье погибшего и напомнил, что Шефер работал "днем и ночью", чтобы помочь компаниям и работникам справиться с экономическим воздействием пандемии.


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