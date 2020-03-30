Вирусолог объяснила разные формы протекания COVID-19

Известно 39 видов коронавируса, часть которых безопасно циркулирует в человеческой популяции, в то время как другие могут заражать людей.

Формы протекания COVID-19 могут зависеть от того, как человек заразился коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на RT.

Можно заразиться вирусом, который прошел через несколько людей и в результате этого ослаб. А можно - непосредственно от разносчиков, к примеру, от летучей мыши. От этого может зависеть и то, как будет протекать болезнь, - сказала доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова.

Вирусолог отметила, что всего известно 39 видов коронавируса, часть которых безопасно циркулирует в человеческой популяции, в то время как другие могут заражать людей.

Особенностью SARS-CoV-2 (коронавируса. - прим. ред.) является длительный инкубационный период - в среднем около пяти дней, но бывает и дольше. Это несравнимо с обычным гриппом, у которого этот показатель составляет порядка двух-трех дней, - добавила профессор.

Ранее ученые из Калифорнийского университета заявили, что SARS-CoV-2 мутирует в восемь-десять раз медленнее вирусов гриппа. Это, по мнению исследователей, говорит о том, что симптомы и тяжесть протекания заболевания не зависят от штамма, а различия в течении болезни у разных пациентов связаны с разницей в общем состоянии здоровья и состоянии иммунной системы, поэтому "мягкой версии" коронавируса, скорее всего, не существует.

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