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Еще рано утверждать, что COVID-19 вызывает бесплодие у мужчин

Для точного ответа на такие вопросы нужны глубокие исследования.

Фото : КТК30 марта 2020, 08:37

Утверждения о том, что инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19, якобы приводит к тяжелым последствиям у переболевших ею людей, в частности бесплодию у мужчин, - это сейчас всего лишь домыслы, сообщает zakon.kz.

Для точного ответа на такие вопросы нужны глубокие исследования, заявил в интервью РИА Новости вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук Российской академии наук академик Владимир Чехонин.

Ранее в ряде зарубежных СМИ со ссылкой на врачей сообщалось, что COVID-19-инфекция подавляет репродуктивные способности мужчин.

Это все на сегодняшний день – сугубо домыслы. Сегодня оснований делать такие далеко идущие выводы нет. Для ответа на такие вопросы нужны академический опыт, экспериментальные подтверждения, глубокий анализ, - сказал Чехонин.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.


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