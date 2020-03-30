Сельский восьмиклассник рассылал фейки о коронавирусе

Родители подростка будут привлечены к административной ответственности.

Восьмиклассник, рассылавший фейковую информацию о Covid-19, задержан, сообщает zakon.kz.

По информации Polisia.kz, полицейские Туркестанской области задержали подростка в селе Карнак.

28 марта в отдел полиции города Кентау поступило сообщение о том, что неизвестные лица через социальные сети распространяют ложную информацию о случае заражения коронавирусом. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 274 УК РК (Распространения заведомо ложной информации). В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские ОП города Кентау задержали подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний житель села Карнак, учащийся восьмого класса местной школы. Подросток полностью признался и раскаялся в содеянном. Мальчик передан под присмотр родителей, с которыми провели профилактическую беседу, - говорится в сообщении.

В свою очередь, родители подростка будут привлечены к административной ответственности.

В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится досудебное расследование. Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.

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