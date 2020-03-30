Американка, переболевшая COVID-19, дала советы казахстанцам

Она считает, что несмотря на серьезность ситуации, очень важно сохранять позитивный, умственный настрой.

Жительница Нью-Йорка Марисса Котэ, переболевшая короноварусом, рассказала о симптомах болезни и дала практические советы казахстанцам, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Я почувствовала заболевание 21 марта. Был жар, очень сильная головная боль, утомленность и усталость. Такое состояние тяжело переносила, так как у меня 5-месячная дочь. Вообще, я не ожидала, что тест на COVID-19 окажется положительным, потому что у меня не было большинства тех симптомов, которые характерны для коронавируса. Я не кашляла, не было затрудненного дыхания.

Марисса продолжает оставаться в режиме самоизоляции, чтобы окончательно убедиться в выздоровлении. По ее предположениям, заражение произошло во время посещения округа Уэстчестер в пригороде Нью-Йорка, который стал одним из центров распространения коронавируса. Несколько раз в неделю она выступает там с концертами в местной церкви.

Сейчас единственный обычный эффект от коронавируса у меня по-прежнему сохраняется. Это потеря обоняния и вкуса. Но доктор сказал, что эти чувства вернуться через несколько дней или недель. Так как практически нет специальных лекарств от COVID-19, очень важно сохранять позитивный, умственный настрой. Пейте много жидкости, продолжайте принимать витамины и повторяю, поддерживайте хорошее настроение. Как известно, большинство заболевших выздоравливает.

По рекомендации врачей Марисса принимает такие же медикаменты, которые прописываются при простуде. По ее словам, необходимо провести дезинфекцию дома, особенно дверных ручек, телефонов, всевозможных пультов управления, кухонных принадлежностей и других предметов, к которым мы часто прикасаемся.

Я, конечно, немного боялась и нервничала, когда тест на COVID-19 дал положительный результат. Но больше я переживала за свою семью, когда столько много пишут сейчас о заболевании и огромном количестве жертв от коронавируса. Я хотела посоветовать казахстанцам - поддерживать хорошее настроение, отключить телефоны, быть подальше от плохих новостей. Конечно, не надо игнорировать серьезные ситуации, но все равно надо вырвать себя из этой негативной обстановки.

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