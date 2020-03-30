В Бишкеке сыграли онлайн-свадьбу

По словам молодоженов, свадьба получилась не только интересной, но и бюджетной.

Коронавирус — не повод отменять намеченное бракосочетание. Именно так подумала пара молодоженов из Кыргызстана. Юлия и Искандер сыграли свадьбу по Skype, чтобы не подвергать опасности жизни родственников и друзей. Гостей решили пригласить не очень много — 35 человек, передает zakon.kz.

Молодожены признались Sputnik , они подали заявление в ЗАГС еще зимой, а регистрацию назначили на конец марта. В день X влюбленные составили маршрутные листы, надели маски, перчатки и пошли до ЗАГСа пешком.

После бракосочетания новоявленные супруги отправились домой отмечать событие. Так как собрать родных в квартире во время пандемии — опасно, молодая пара пошла на хитрость.

Юлия и Искандер собрали всех близких в Skype.

По плану все должно было закончиться за час, но "застолье" затянулось. Тосты были длиннее и душевнее, чем мы рассчитывали, и вечер занял больше времени. Нам с супругом даже удалось станцевать свой первый танец. Это была обычная свадьба с тостами, пожеланиями и в окружении любящих людей, - рассказали супруги.

По словам молодоженов, свадьба получилась не только интересной, но и бюджетной!

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