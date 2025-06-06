Пресняков и Подольская сыграли роскошную свадьбу

Российские артисты Владимир Пресняков и Наталья Подольская сыграли вторую свадьбу в честь 20-летия отношений, сообщает Zakon.kz.

Кадры на своей странице 6 июня опубликовала на своей странице в Instagram Подольская.

"Это была свадьба, о которой можно только мечтать. Мы хотим признаться в любви всем нашим родным и близким, кто разделил этот праздник с нами еще раз спустя 20 лет. И огромное спасибо мы хотим сказать людям. Необыкновенным людям, которые помогли все это организовать. Вы лучшие", – написала певица под постом.

Также кадрами с грандиозного праздника делились в социальных сетях друзья пары – атмосфера торжества была по-настоящему волшебной. Супруги снова произнесли клятвы друг другу под цветочной аркой под аккомпанемент рояля, на котором играл Дмитрий Маликов.



Невеста Наталья Подольская появилась в утонченном кружевном платье и фате – к алтарю ее сопровождала мама. Жених, Владимир Пресняков, в классическом костюме, вышел под руку с родителями.

Позднее Наталья сменила несколько нарядов, каждый из которых подчеркивал торжественность момента. Дресс-кодом вечера стал белый цвет, и все гости поддержали тему – от нарядов до аксессуаров.

Среди приглашенных были замечены Леонид Агутин и Анжелика Варум, Александр Ревва с супругой, Игорь Крутой, а также Регина Тодоренко, которая во время праздника подтвердила свою беременность.

Вместе с тем, как пишут российские СМИ, пара потратила на торжество более 7 млн рублей (около 46 млн тенге).

А ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген высказался о будущем Казахстана.

