Ситуация по коронавирусу на 30 марта в мире

Общее число вылечившихся достигло 151 901 человека.

К 30 марта общее число зараженных коронавирусом достигло 722 289 человек. Первое место по количеству заболевших занимает США, второе - Италия, за ними следует Китай, передает zakon.kz.

Согласно данным с сайта arcgis.com, где обновляется информация о заразившихся и вылечившихся, в США коронавирус подтвердился у 142 356 человек, в Италии у 97 689, в Китае у 82 149.

За ними по числу зараженных идут Испания (80 110), Германия (62 435), Франция (40 723), Иран (38 309), Великобритания (19 784), Швейцария (14 829) и Нидерланды (10 930).

Из стран СНГ в списке помимо Казахстана есть Украина (475), Армения (424), Азербайджан (209), Узбекистан (144), Беларусь (94), Кыргызстан (84).

Всего от вируса погибли 33 984 человека, вылечились 151 901 человек.

В Казахстане на 00.20 30 марта зарегистрировано 284 случая заражения коронавирусом.

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