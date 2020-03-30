Заболевшая коронавирусом модель рассказала о странном звуке из легких

Эпидемия коронавируса во Франции достигла третьей стадии.

Парижская модель Интан Клемент заразилась коронавирусной инфекцией. Она рассказала, что ее легкие стали издавать странный звук при дыхании, сообщает zakon.kz.

По ее словам, в середине марта она, несмотря на появившийся легкий кашель, поехала с друзьями кататься на лыжах. По возвращению с горнолыжного курорта Валлори, расположенного в 670 километрах от Парижа, ее самочувствие ухудшилось: ей стало трудно дышать, а кашель усилился.

По информации РИА Новости, модель заметила, что из ее легких при дыхании доносится странный звук, после чего она связалась по видеосвязи с врачом. Медик предположил, что пациентка простудилась, и порекомендовал ей принимать парацетамол. 20 марта она решила обратиться за медпомощью очно. Когда выяснилось, что она заразилась коронавирусом, ее госпитализировали.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы уже более 570 тысяч случаев заражения, свыше 26 тысяч человек скончались.

Эпидемия коронавируса во Франции достигла третьей стадии. По решению французских властей, в стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины. С 17 марта введены строгие ограничения на передвижения людей. В пятницу премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что режим изоляции будет продлён до 15 апреля.

Число заболевших во Франции, по последним данным, составляет 37 575 человек, общее число умерших в больницах - 2314.

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