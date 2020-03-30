В УЕФА озвучили 3 варианта возобновления матчей после эпидемии коронавируса
Сезон может быть потерян.
Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал, какие варианты возобновления футбольных матчей в европейских чемпионатах по окончании карантина сейчас рассматривает организация, передает zakon.kz.
На данный момент почти во всех футбольных федерациях, входящих в УЕФА (включая Казахстан), матчи национальных чемпионатов приостановлены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Единственная страна на данный момент, где до сих пор играют в футбол и национальный чемпионат проходит в обычном режиме - Беларусь.
Поэтому всех - и футболистов, и владельцев клубов, и болельщиков, особенно интересует, что будет с европейскими чемпионатами после окончания эпидемии коронавируса.
Как стало известно La Repubblica, в УЕФА уже разрабатывают варианты возобновления матчей.
Если нам не удастся перезапустить сезон – вероятно, он будет потерян. Пока есть три варианта: продолжить играть в середине мая, в июне или в конце июня. Существует возможность доиграть турниры в начале следующего сезона, а его начать позже. Мы выберем лучшее решение для лиг и клубов, – рассказал изданию Чеферин.
Добавим, что Евро-2020 перенесли на лето 2021 года, а оставшиеся в этом сезоне матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок.
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