В УЕФА озвучили 3 варианта возобновления матчей после эпидемии коронавируса

Сезон может быть потерян.

Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал, какие варианты возобновления футбольных матчей в европейских чемпионатах по окончании карантина сейчас рассматривает организация, передает zakon.kz.

На данный момент почти во всех футбольных федерациях, входящих в УЕФА (включая Казахстан), матчи национальных чемпионатов приостановлены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Единственная страна на данный момент, где до сих пор играют в футбол и национальный чемпионат проходит в обычном режиме - Беларусь.

Поэтому всех - и футболистов, и владельцев клубов, и болельщиков, особенно интересует, что будет с европейскими чемпионатами после окончания эпидемии коронавируса.

Как стало известно La Repubblica, в УЕФА уже разрабатывают варианты возобновления матчей.

Если нам не удастся перезапустить сезон – вероятно, он будет потерян. Пока есть три варианта: продолжить играть в середине мая, в июне или в конце июня. Существует возможность доиграть турниры в начале следующего сезона, а его начать позже. Мы выберем лучшее решение для лиг и клубов, – рассказал изданию Чеферин.

Добавим, что Евро-2020 перенесли на лето 2021 года, а оставшиеся в этом сезоне матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок.

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