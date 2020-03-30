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В Акмолинской области введут режим карантина

Введут запрет на въезд и выезд всех автотранспортных средств и граждан на территорию Акмолинской области.

Фото : РКНьюс30 марта 2020, 12:27

С 19.00 часов 31 марта в Акмолинской области введут режим карантина, передает zakon.kz.

По данным coronavirus2020.kz, такое решение принято на заседании Оперативного штаба.

Виды ограничений в области:

Запрет въезд и выезд всех автотранспортных средств и граждан на территорию Акмолинской области, за исключением транзитного грузового автотранспорта и автотранспорта с продовольственными товарами.

Приостановят свою деятельность крупные торговые центры(за исключением находящихся в них продуктовых магазинов и аптек), парки, банные комплексы, санаторно-курортные объекты, салоны красоты, парикмахерские, продовольственные, автомобильные, вещевые, строительные рынки.

Объекты общественного питания приостановят работу, за исключением обслуживания в круглосуточном режиме на вынос и доставку заказов без посещения гражданами помещений.

Аптеки и аптечные киоски продолжат свою работу в штатном режиме.

Жителям области настоятельно рекомендовано ограничить выход из жилья без крайней необходимости, носить маски и одноразовые перчатки, обрабатывать руки антисептиком. Гражданам в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции


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