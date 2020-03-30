Подъезды в двух домах ЗКО на карантине из-за коронавируса

На данный момент в ЗКО госпитализировано 92 человека.

Заместитель руководителя Департамента по контролю качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Нурлыбек Мустаев в ходе онлайн-брифинга рассказал подробности об обнаружении коронавируса на территории региона, передает zakon.kz.

29 марта на территории ЗКО зафиксировано 2 случая коронавирусной инфекции. Одна жительница города Аксай ЗКО вернулась домой из Саратова (Россия), другая - жительница Уральска (внештатный сотрудник местного СМИ)– 27 марта приехала домой из Атырауской области. Возраст заболевших – 1967 и 1972 годов рождения.

Мустаев сообщил, что по прибытии они, почувствовав ухудшение самочувствие, головную боль, обращались в скорую помощь по телефону 103.

Известно, что жительница Аксая госпитализирована в провизорный стационар района Байтерек, вторая, жительница Уральска, сама доехала до провизорного стационара в поселке Кумыска. По результатам лабораторных исследований 29 марта выяснилось, что обе они заражены COVID-19.

В связи с этим и провизорных госпиталей их перевели в областную инфекционную больницу. На сегодня состояние больных удовлетворительное, медицинское наблюдение за ними ведется. Выявлено 10 человек, контактировавших с заболевшими, они госпитализированы в провизорный стационар, за ними ведется медицинское наблюдение. Все остальные лица, которые по эпидрасследованиям имели какие-то связи, их порядка 43 человек, находятся на домашнем карантине, - сказал Нурлыбек Мустаев.

У одной из заболевших есть пожилые родители, они госпитализированы в провизорный госпиталь, находятся под наблюдением.

Также на домашнем карантине соседи заболевших по подъезу в Уральске и Аксае. Только 1 человек из одной квартиры может выходить за продуктами и медикаментами в маске, соблюдая личную гигиену, либо разрешается пользоваться услугами доставки на дом. За всеми контактными специалисты ведут медицинское наблюдение, - сказал Мустаев.

Также он ответил на вопрос, как прибывшей из России удалось проехать через границу

Согласно Постановлению главного санврача РК, въезд на территорию Казахстана разрешается всем гражданам Казахстана, которые ранее выехали за пределы страны, в связи с этим она была пропущена в страну из России. Она была на домашнем карантине. 24 марта прибыла на территорию области и дальше, по прибытию в Аксай, находилась дома, - сообщил заместитель руководителя Департамента.

На данный момент в ЗКО госпитализировано 92 человека, из них 2 заболевших, 45 в провизорном госпитале в Кумыске, 9 в госпитале Байтерек и 36 в карантинном стационаре в Ивушке. На домашнем карантине 614 человек, за всеми ведется наблюдение. Ограничительные мероприятия только в домах, жители которых заболели коронавирусом.

Подготовил Альберт Ахметов

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