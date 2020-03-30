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294 случая коронавируса зарегистрировано в Казахстане

Еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Алматинской области.

Фото : РСК Алматы30 марта 2020, 12:47

На 12.45 час. 30 марта 2020 г. в Казахстане зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Алматинской области, передает zakon.kz.

На сегодняшний день в стране подтверждены 294 случая регистрации коронавируса, из них:

Нур-Султан – 167 случаев,

Алматы – 73 случая,

Карагандинская область - 7 случаев,

Атырауская область - 12 случаев,

Акмолинская область - 9 случаев,

Жамбылская область - 3 случая,

Шымкент - 2 случая,

Восточно - Казахстанская область - 2 случая,

Алматинская область - 7 случаев,

Актюбинская область - 2 случая,

Северо-Казахстанская область - 1 случай,

Павлодарская область -1 случай,

Мангистауская область - 1 случай,

Кызылординская область - 5 случаев,

Западно-Казахстанская область - 2 случая.


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