294 случая коронавируса зарегистрировано в Казахстане
Еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Алматинской области.
На 12.45 час. 30 марта 2020 г. в Казахстане зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Алматинской области, передает zakon.kz.
На сегодняшний день в стране подтверждены 294 случая регистрации коронавируса, из них:
Нур-Султан – 167 случаев,
Алматы – 73 случая,
Карагандинская область - 7 случаев,
Атырауская область - 12 случаев,
Акмолинская область - 9 случаев,
Жамбылская область - 3 случая,
Шымкент - 2 случая,
Восточно - Казахстанская область - 2 случая,
Алматинская область - 7 случаев,
Актюбинская область - 2 случая,
Северо-Казахстанская область - 1 случай,
Павлодарская область -1 случай,
Мангистауская область - 1 случай,
Кызылординская область - 5 случаев,
Западно-Казахстанская область - 2 случая.
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!