Казахстанские предприятия в период ЧП не останутся без поддержки

Казахстанский центр индустрии и экспорта продолжает выполнять свои обязательства.

Отечественные предприятия в условиях чрезвычайной ситуации могут рассчитывать на поддержку "Казахстанского центра индустрии и экспорта "QazIndustry", передает zakon.kz.

В связи с введением чрезвычайного положения и режима карантина в Нур-Султане компания перевела часть сотрудников на удаленный режим работы. Однако, "QazIndustry" продолжает оказывать поддержку предприятиям страны.

А именно проводить:

- консультации по мерам государственного стимулирования – об условиях, механизмах получения помощи и по оформлению заявок;

- прием заявок по возмещению части затрат на продвижение отечественных обработанных товаров (на внешние рынки), на повышение производительности труда.

Вы можете возместить следующие виды своих понесенных затрат:

Ø в рамках продвижения отечественных обработанных товаров (на внешние рынки):

- реклама товаров за рубежом;

- участие в зарубежных выставках, ярмарках, фестивалях;

- издание каталога для распространения за рубежом (разработка, перевод);

- содержание представительства, торговой площади и склада за рубежом;

- регистрация товарных знаков (бренда) за рубежом;

- сертификация товаров за рубежом;

- доставка товаров

"QazIndustry", являясь оператором Министерства торговли и интеграции РК по продвижению отечественных обработанных товаров, объявило прием заявок на возмещение части затрат в период с 12 марта по 01 июня 2020 года. Общая сумма, выделенная государством для возмещения затрат на текущий год составляет 9,8 млрд тенге.

Ø в рамках повышения производительности труда:

возмещение затрат на повышение компетенции предприятия:

- профессиональная подготовка и/или переподготовка и/или повышение квалификации инженерно-технического персонала, производственного персонала, в том числе топ-менеджеров, в том числе за рубежом;

- привлечение иностранного работника по трудовому договору;

Ø возмещение затрат на совершенствование технологических процессов:

- техаудит, энергоаудит;

- привлечение консалтинга в области IT технологий;

- разработка промдизайна продукции;

- подготовка инженерного замысла и решения, поиск новых конструкций, технологий;

- монтаж, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы и техобслуживание оборудования;

- инженерные, конструкторские разработки;

- цифровые и виртуальные инжиниринговые разработки;

- изготовление опытных образцов и/или цифровое моделирование объектов;

- проведение пром.испытаний продукции;

- услуги по внедрению дополненной реальности на производстве;

Ø возмещение затрат на повышение эффективности организации производства:

- разработка документации и/или внедрение прогрессивных управленческих и производственных технологий (программное обеспечение);

- энергоэффективные и зеленые технологии;

- стандарты управления проектами;

- элементы Бережливого производства;

- внедрение организации производства с использованием цифровых технологий;

Ø возмещение затрат на разработку и/или экспертизу комплексного плана индустриально-инновационного проекта:

- разработка комплексного плана индустриально-инновационного проекта для получения долгосрочного лизингового финансирования;

- за разработку и/или экспертизу технико-экономического обоснования для проектов Карты.

"QazIndustry", являясь оператором Министерства индустрии и инфраструктурного развития по повышению производительности труда, принимает заявки круглогодично. Общая сумма, выделенная государством для возмещения затрат на текущий год составляет 0,5 млрд тенге.

Для удобства за регионами закреплены ответственные исполнители, которые проконсультируют по всем мерам государственного стимулирования, предоставляемые "QazIndustry", а также помогут сформировать заявку и собрать необходимый пакет документов для получения возмещения части затрат.

Контакты для получения консультаций:

- Атырауская обл., Актюбинской обл., ЗКО, Мангистауская обл., Кызылординская обл. – Айслу Жалмурзина, 8 778 171 24 66, a.zhalmurzina@qazindustry.gov.kz;

- г. Алматы, г. Шымкент, Алматинская обл., Жамбылская обл., Туркестанская обл. – Рауан Мынбаев, 8 701 493 37 43, r.mynbayev@qazindustry.gov.kz

- г. Нур-Султан, Акмолинская обл., Костанайская обл., СКО – Шокан Суюнов, 8 701 525 10 25, sh.suyunov@qazindustry.gov.kz;

- ВКО, Карагандинская обл., Павлодарская обл. – Аслан Бекбергенов, 8 701 222 44 69, a.bekbergenov@qazindustry.gov.kz.

Кроме того, для оперативной консультации бизнеса создан Telegram чат QazIndustry – Export, где вы можете задавать и получать ответы на все интересующие вас вопросы по получению мер государственного стимулирования.

Заявки на возмещение части затрат необходимо подавать ОНЛАЙН.

Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте с дальнейшим предоставлением на бумажном носителе посредством курьерской службы.

Адрес доставки заявки на бумажном носителе:

010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 17, блок Е, 5 этаж (канцелярия).

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