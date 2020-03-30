SMS о штрафе за езду во время карантина оказалось фейком

Пока полицейские ведут лишь разъяснительную работу, но никого не штрафуют.

Распространяемое в соцсетях сообщение о якобы наложенном на водителя штрафе за езду по городу во время карантина оказалось фейком, сообщает zakon.kz.

В социальных сетях обсуждают отснятое на телефон SMS-сообщение, предупреждающее водителей о штрафе, наложенном за езду на личном авто после 19:00 в городе, закрытом на карантин. Якобы данное сообщение официально распространил портал Правительство для граждан – E.gov.kz.

"Уважаемый Худайбердиев Ринат Садыкович. За невыполнение установленных мер и ограничений карантина предусмотрена административная ответственность (статья 476 КоАП - штраф 10 МРП) 26. 500 тенге", - говорится в сообщении.

За комментариями журналист zakon.kz обратился в АО "Национальные информационные технологии", однако там данное сообщение назвали фейком.

Я считаю, что это чье-то просто баловство, либо преднамеренный фэйк. Все массовые рассылки, касающиеся портала "Электронное правительство" (в том числе и приложение eGovMobile) и уведомлений о штрафах делаются исключительно с номера 1414. Такой фэйк сделать легко, например, я беру и вас переименовываю у себя в телефонной книге на e.gov.kz и прошу чтобы вы мне написали/отправили любой текст по SMS и все, – прокомментировал данное сообщение советник председателя правления АО "Национальные информационные технологии" Аскар Атагулин.

В пресс-службе ДП Алматы также сообщили, что данная информация является ложной, и пока полицейские ведут лишь разъяснительную работу, но никого не штрафуют.

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