Как при особо опасных инфекциях - порядок работы с умершими от коронавируса в Алматы

Все меры применяются как и при особо опасных инфекциях.

Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова озвучила, по каким правилам будет проводиться захоронение, в случае смерти от коронавируса в Алматы, передает zakon.kz.

По словам спикера, захоронение производится в соответствии с правилами захоронения при особо опасных инфекциях.

В случае гибели пациента с корнавирусом алгоритм захоронения утвержден Оперативным штабом.

Тело не подвергается вскрытию. Дезинфицируется. Укладывается в определенные средства защитного плана... ...Все меры применяются как и при особо опасных инфекциях. Они существовали и существуют в санправилах по вопросам защиты от особо опасной инфекции, - сообщила Молдагасимова.

Полигон для захоронения определен. Он находится за чертой города. Не имеет населенных пунктов рядом, изолирован от города. Кремация у нас не проводится.

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