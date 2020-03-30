Дарига Назарбаева: Нам нужно в корне пересмотреть промышленную политику

Председатель Сената Дарига Назарбаева обеспокоена вопросами самообеспечения страны, особенно в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом она написала в статье, опубликованной в газете "Казахстанская правда", передает zakon.kz.

В начале марта в Верхней палате прошли парламентские слушания "Легкая промышленность в Казахстане: современное состояние и перспективы развития высокопроизводительного бизнеса".

Дарига Назарбаева отметила, что депутаты совместно с представителями отрасли проделали огромную работу по выявлению ключевых проблемных моментов сферы, подготовили целый ряд предложений по развитию легкой промышленности Казахстана. Однако болезнь, заставшая все страны врасплох, заставляет пересмотреть роль отрасли в экономике страны.

Последствия пандемии коронавируса для мировой и нашей экономики могут быть тяжелыми. Это не праздный вопрос. Рушатся все привычные связи во всех сферах, - добавила глава Палаты.

Поднимая ключевые вопросы безопасности страны в кризисных ситуациях, председатель Сената подчеркнула необходимость наличия мобилизационных резервов во всех секторах экономики: "Нельзя все отдавать на откуп рынку. Нам нужно в корне пересмотреть промышленную политику. Жизненно необходимо восстановить мобилизационные мощности и государственные резервы для реагирования на непредвиденные ситуации".

Кроме того, Дарига Назарбаева сделала особый акцент на том, что регионам, опираясь на свою специфику, нужно предусмотреть особые механизмы реагирования на экстренные вызовы.

Глава Сената рассказала о кризисных моментах в экономике страны: "Наша экономика оказалась не гибкой. Падение спроса на энергоресурсы, связанное с пандемией и нефтяными войнами, создало ситуацию беспрецедентных вызовов для экономики Казахстана. Теперь все институты будут проверены на прочность".

По словам Дариги Назарбаевой, следует вкладывать все возможные ресурсы в развитие обрабатывающих отраслей, в том числе в сферу легкой промышленности.

"Но более всего это касается сельского хозяйства, которое обеспечивает продовольственную безопасность страны. Трудные времена пришли. Мы можем отказаться от многого. Но всегда должны быть в достатке продукты, одежда, обувь", - сказала председатель Палаты.

Также она выделила роль агропромышленного сектора в экономике страны: "АПК должен стать независимым источником сырья для отраслей экономики, которые обеспечивают продовольственную независимость страны и удовлетворяют базовые потребности населения в товарах повседневного спроса".

Подводя итоги, председатель Сената заявила о необходимости пересмотра документов стратегического характера.

Все программы развития необходимо скорректировать с поправкой на возможные кризисы. Это могут быть пандемии, изменения климата, враждебные действия, структурные обрушения на сырьевых или финансовых рынках и многое другое, чего мы не желаем для нашей страны. Но к чему мы должны быть готовы, - резюмировала Назарбаева.