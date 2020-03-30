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Шесть дней ждал результат теста на коронавирус. Санврач Алматы ответила на жалобу

Возможно, это был случай сомнительного теста, когда перепроверяли.

Фото : RFI30 марта 2020, 16:52

Главный санитарный врач Алматы Айзат Молдагасимова ответила на информацию о том, что алматинец несколько дней ждет результат тестов на коронавирус, передает zakon.kz.

В одном из СМИ вышла новость о том, что помещенный на карантин после прилета из Дубая алматинец шесть дней ждет результаты теста на коронавирус.

Тест может занять как три часа, шесть часов, так и 12 часов с момента забора. Все зависит от результатов. У нас нет фактов, что шесть дней готовился результат. Возможно, это был случай сомнительного теста, когда перепроверяли. Мы не разбрасываемся просто так информацией, что тест отрицательный. Мы обязательно ретестируем, перепроверяем, - прокомментировала Молдагасимова.


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