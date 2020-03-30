Более миллиона тенге будут получать медики Казахстана, имеющие дело с коронавирусом

Аскар Мамин поручил Министерству труда и социальной защиты населения застраховать здоровье и жизнь медицинских работников.

Госкомиссия по обеспечению режима ЧП утвердила размеры выплат для медиков, которые борются с коронавирусом. Отмечается, что если врач заразится новым вирусом, то из Госфонда социального страхования выплатят 2 млн тенге, а врачи из группы "очень высокого риска" могут получать свыше 1 млн тенге, передает zakon.kz.

В пресс-службе премьер-министра сообщили, что в правительстве утвердили решение о надбавках к зарплате медработникам, которые задействованы в противоэпидемических мероприятиях.

Выплаты будут производиться в течение трех месяцев по трем группам риска заражения коронавирусом:

"Очень высокого риска" – врачи, средние и младшие медработники инфекционных стационаров, включая отделения реанимации. Надбавка составит 20 минимальных заработных плат (850 тыс. тенге).

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев сказал, что в эту группу входят 3 284 специалиста. Если прибавить среднюю зарплату, то в месяц они будут получать свыше 1 млн тенге.

"Высокого риска" – врачи, средние и младшие медработники провизорных стационаров и скорой помощи. Надбавка составит 10 МРЗП (425 тыс. тг).

Здесь - 11 951 специалист. С учетом средней зарплаты они будут получать около 600 тыс. тенге в месяц, отметил Абаев.

"Среднего риска" – врачи, средние и младшие медработники карантинных стационаров, санитарные врачи (госслужащие), водители скорой помощи и др. Надбавка составит 5 МРЗП (212,5 тыс. тенге).

Третья группа - 10993 человека, с учетом зарплаты они будут получать порядка 380 тыс. тенге.

Премьер-министр Аскар Мамин поручил Министерству труда и социальной защиты населения застраховать здоровье и жизнь медицинских работников.

В случае заболевания коронавирусной инфекцией медработника единовременные социальные выплаты из Госфонда социального страхования составят 2 млн тенге, в случае смерти – 10 млн тенге.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!