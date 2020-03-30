Максимально упрощена процедура ввоза продовольствия в Казахстан

Для импортируемых в страну продуктов питания создан "зеленый коридор", исключены таможенные барьеры, досмотры и стоимостной контроль.

Министерство финансов РК максимально упростило процедуру ввоза продовольствия в Казахстан из-за рубежа, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МФ РК, для импортируемых в страну продуктов питания создан "зеленый коридор", исключены таможенные барьеры, досмотры и стоимостной контроль.

Также информируем, что с 22 марта 2020 года правительством РК введен запрет на вывоз из Казахстана отдельных продуктов питания (гречиха, мука, сахар, картофель, морковь, репа, свекла, лук репчатый, капуста белокочанная, семена подсолнечника, масло подсолнечное) и Комитетом госдоходов МФ РК усилен экспортный таможенный контроль, поставлена блокировка их экспорта в системе электронного декларирования ИС "Астана-1", – отмечено в сообщении ведомства.

Также указано, что совместным решением Министерства финансов РК, Пограничной службы КНБ РК и Министерства здравоохранения РК определены пограничные пункты пропуска грузов, которые продолжат свою работу в обычном режиме. Действие остальных пунктов на время Чрезвычайного положения приостановлено с 16 марта 2020 года.

Таким образом, на границе с КНР остаются открытыми международные пограничные пункты пропуска "Нурлы жол" и "Достык" (автомобильный). На границе с Республикой Узбекистан: пункты "Казыгурт", "Капланбек", "Б.Конысбаева", "Атамекен", "Тажен". На границе с Туркменией: пункт "Темир баба". На границе с Российской Федерацией: "Кайрак" "Жана жол", "Каракога", "Шарбакты", "Урлитобе", "Косак", "Ауыл", "Убе", "Жайсан", "Алимбет", "Сырым", "Курмангазы", "Таскала", "Жанибек", – указано в сообщении пресс-службы МФ РК.

Отмечено, что на всех международных пограничных пунктах пропуска усилен санитарно-карантинный контроль. Так прикомандированы работники санитарно-эпидемиологической службы, пункты пропуска оснащены тепловизорами и пирометрами, оснащены изоляционные комнаты для первичного осмотра и временной госпитализации на случай выявления заболевших.

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