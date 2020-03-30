Токаев ответил на обращение представителей бизнеса
О принятом решении объявлю после завершения работы по новому пакету социально-экономических мер - написал он.
Фото : Акорда30 марта 2020, 17:56
Президент РК Касым-Жомарт Токаев отреагировал на обращение к нему представителей бизнес-среды, передает zakon.kz.
Внимательно ознакомился с Обращением представителей МСБ. Поставленные проблемы в нынешней чрезвычайной ситуации являются актуальными. Все просьбы и предложения будут тщательно проанализированы. Одновременно рассматриваются и другие меры. О принятом решении объявлю после завершения работы по новому пакету социально-экономических мер, - написал он в твиттере.
О принятом решении объявлю после завершения работы по новому пакету социально-экономических мер.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) March 30, 2020
Ранее в Сети появилось письмо от инициативной группы ресторатов, написанное имя Президента РК, премьер-министра и других. В нем авторы хотели донести о тяжелой ситуации в индустрии общественного питания и попросить о целевых мерах поддержки.
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5014244-136ef59d50b37b7c0514bdb6deddddd3
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...