Токаев ответил на обращение представителей бизнеса

О принятом решении объявлю после завершения работы по новому пакету социально-экономических мер - написал он.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев отреагировал на обращение к нему представителей бизнес-среды, передает zakon.kz.

Внимательно ознакомился с Обращением представителей МСБ. Поставленные проблемы в нынешней чрезвычайной ситуации являются актуальными. Все просьбы и предложения будут тщательно проанализированы. Одновременно рассматриваются и другие меры. О принятом решении объявлю после завершения работы по новому пакету социально-экономических мер, - написал он в твиттере.

О принятом решении объявлю после завершения работы по новому пакету социально-экономических мер. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) March 30, 2020

Ранее в Сети появилось письмо от инициативной группы ресторатов, написанное имя Президента РК, премьер-министра и других. В нем авторы хотели донести о тяжелой ситуации в индустрии общественного питания и попросить о целевых мерах поддержки.

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