Президент принес соболезнования родным писателя Аманхана Алимулы

Сегодня стало известно, что на 68-м году жизни скончался Аманхан Алимулы.

Касым-Жомарт Токаев принес соболезнования семье умершего писателя и публициста Аманхана Алимулы, передает zakon.kz.

Пресс-секретарь Президента Берик Уали написал на своей странице в Facebook, что Касым-Жомарт Токаев отправил родным умершего писателя и публициста телеграмму с соболезнованием.

Аманхан Алимулы был одним из видных деятелей казахской литературы и внес неоценимый вклад в развитие казахстанской журналистики. Он прошел путь от рядового журналиста до главного редактора, критикуя любые действия, которые мешали развитию нации и литературе, отмечается в сообщении.

Пусть земля ему будет пухом, - говорится в телеграмме.

Сегодня, 30 марта, стало известно, что на 68-м году жизни скончался Аманхан Алимулы.

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