Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Что делать, если вас задержали при карантине

И пояснил, для чего ввели штрафы.

Фото : ДП Алматы30 марта 2020, 18:17

Министр юстиции Казахстана Марат Бекетав рассказал, как себя вести с полицией при карантине, передает zakon.kz.

Административные и уголовные санкции выполняют превентивные меры. Они должны мотивировать людей не нарушать законы. Штрафы не имеют цели наполнить бюджет, и полиция не ставит целью арестовать всех нарушителей. Если вы собираетесь покинуть жилище для каких-то целей, нужно подготовится и объяснить полиции, куда и зачем вы направляетесь. Если у вас есть документы подтверждающие необходимость вашего перемещения, то это облегчит работу полиции, - заявил на брифинге Бекетаев.

Также он рассказал, как быть, если нет при себе документов.

Если нет документов, то не надо скандалить и спорить. Нужно спокойно объяснить, куда вы направляетесь. Если вы идете на работу, предоставьте номер работодателя, и полицейский может согласиться позвонить по номеру. Он, конечно же, не должен брать в руки ваш телефон. Если составляется протокол – не надо делать из этого трагедию. Нарушение карантинного режима – дело, которое рассматривается в суде онлайн. Вы можете суду представить свои аргументы и доказательства, - добавил министр юстиции.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты