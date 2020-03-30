Что делать, если вас задержали при карантине

И пояснил, для чего ввели штрафы.

Министр юстиции Казахстана Марат Бекетав рассказал, как себя вести с полицией при карантине, передает zakon.kz.

Административные и уголовные санкции выполняют превентивные меры. Они должны мотивировать людей не нарушать законы. Штрафы не имеют цели наполнить бюджет, и полиция не ставит целью арестовать всех нарушителей. Если вы собираетесь покинуть жилище для каких-то целей, нужно подготовится и объяснить полиции, куда и зачем вы направляетесь. Если у вас есть документы подтверждающие необходимость вашего перемещения, то это облегчит работу полиции, - заявил на брифинге Бекетаев.

Также он рассказал, как быть, если нет при себе документов.

Если нет документов, то не надо скандалить и спорить. Нужно спокойно объяснить, куда вы направляетесь. Если вы идете на работу, предоставьте номер работодателя, и полицейский может согласиться позвонить по номеру. Он, конечно же, не должен брать в руки ваш телефон. Если составляется протокол – не надо делать из этого трагедию. Нарушение карантинного режима – дело, которое рассматривается в суде онлайн. Вы можете суду представить свои аргументы и доказательства, - добавил министр юстиции.

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