Нарушителей карантинных мер в Казахстане стало меньше почти в 4 раза
Если за 28 марта к ответственности по ст. 476 (нарушение карантинных мер) по стране судами привлечены к ответственности 124 лица, то уже за 29 число привлечено 33 лица – Бекетаев.
Фото : mir.24tv30 марта 2020, 18:36
Нарушителей карантинных мер в Казахстане за сутки стало меньше почти в 4 раза. Об этом сегодня на брифинге в столице рассказал министр юстиции РК Марат Бекетаев, сообщает корреспондент zakon.kz.
Те меры, которые принимаются, как вы знаете, они начали работать с субботу, они дают свои результаты. Мы когда готовились к брифингу, запросили информацию в Генеральной прокуратуре. Если за 28 марта к ответственности по ст. 476 (нарушение карантинных мер) по стране судами привлечены к ответственности 124 лица, то уже за 29 число привлечено 33 лица. То есть, мы видим, эффективность этих мер, люди меньше нарушают, - сказал он.
По словам Бекетаева, если 28 марта под арест было помещено 56 лиц, то 29 марта – всего 18.
Он также выразил благодарность казахстанцам за проявленную ответственность к своей безопасности и безопасности окружающих.
Татьяна Ковалева, Нур-Султан
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5014251-29c0acef6353ac8d9b7e180bcb455987
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...