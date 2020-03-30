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Нарушителей карантинных мер в Казахстане стало меньше почти в 4 раза

Если за 28 марта к ответственности по ст. 476 (нарушение карантинных мер) по стране судами привлечены к ответственности 124 лица, то уже за 29 число привлечено 33 лица – Бекетаев.

Фото : mir.24tv30 марта 2020, 18:36

Нарушителей карантинных мер в Казахстане за сутки стало меньше почти в 4 раза. Об этом сегодня на брифинге в столице рассказал министр юстиции РК Марат Бекетаев, сообщает корреспондент zakon.kz.

Те меры, которые принимаются, как вы знаете, они начали работать с субботу, они дают свои результаты. Мы когда готовились к брифингу, запросили информацию в Генеральной прокуратуре. Если за 28 марта к ответственности по ст. 476 (нарушение карантинных мер) по стране судами привлечены к ответственности 124 лица, то уже за 29 число привлечено 33 лица. То есть, мы видим, эффективность этих мер, люди меньше нарушают, - сказал он.

По словам Бекетаева, если 28 марта под арест было помещено 56 лиц, то 29 марта – всего 18.

Он также выразил благодарность казахстанцам за проявленную ответственность к своей безопасности и безопасности окружающих.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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