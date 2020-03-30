Зарегистрированы еще 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане

На сегодняшний день в стране подтверждены 302 случая регистрации коронавируса.

В Казахстане зарегистрированы еще 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

Так, в городе Нур-Султан - 1 случай, Карагандинской области - 6 случаев, Алматинской области - 1 случай.

На сегодняшний день в стране подтверждены 302 случая регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 168 случаев, г. Алматы – 73 случая, Карагандинской области - 13 случаев, Атырауской области - 12 случаев, Акмолинской области - 9 случаев, Жамбылской области - 3 случая, г.Шымкент - 2 случая, Восточно - Казахстанской области - 2 случая, Алматинской области - 8 случаев, Актюбинской области - 2 случай, Северо - Казахстанской области - 1 случай, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординской области - 5 случая, Западно-Казахстанской области - 2 случая.

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