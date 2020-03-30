Шымкент закроют на карантин
Жителей города обяжут носить медицинские маски.
Фото : Pixabay30 марта 2020, 22:10
С 21:00 31 марта в Шымкенте вводятся дополнительные ограничительные меры, передает zakon.kz.
Как вы знаете, ситуация в мире с распространением с коронавирусной инфекцией остается серьезной. Анализ показывает - в странах, где своевременно принимают меры по недопущению распространения инфекции и ограничивают массовое пребывание людей, удается сдерживать распространение вируса. В связи с этим мы приняли решение о введении дополнительного ограничения с 21:00 31 марта, - заявил аким Шымкента Мурат Айтенов.
Градоначальник рассказал, какие ограничения будут введены.
Речь идет о запрете выезда и въезда любых автомобилей. Кроме транзитных и тех, которые обеспечивают жизнедеятельность города. На территории города будет установлен масочный режим. Носить их обязаны все граждане, - добавил Айтенов.
Также он призвал жителей города соблюдать все требования.
На сегодняшний день акиматом принимаются все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Однако этого недостаточно. Жители должны осознанно и с полной ответственностью соблюдать санитарные и ограничительные требования. Хотелось бы еще раз повторить - строго запрещено проводить семейные торжества и религиозные обряды. Акимат принимает все меры, чтобы не допустить дефицита товаров первой необходимости, - заключил аким.
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