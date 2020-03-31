В Нур-Султане обнаружили еще пять зараженных коронавирусом

Всего в Казахстане зафиксировано 308 случаев заболевания.

В Казахстане зарегистрировали еще шесть случаев заражения коронавирусом, передает zakon.kz.

Согласно информации Минздрава РК, пять случаев зафиксировали в Нур-Султане, один - в Акмолинской области. Таким образом, в Казахстане зарегистрировали всего 308 случаев заболевания.

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