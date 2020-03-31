Алматинские соцработники ищут бездомных разносчиков инфекций

Для бомжей подготовлено отдельное здание.

Социальные работники Алматы ищут бездомных, которые могут быть разносчиками коронавируса, передает zakon.kz.

Согласно сюжету КТК, с введением карантина в Алматы с улиц и теплотрасс пропали бомжи и попрошайки. И их сейчас усиленно разыскивают соцработники. Сами чиновники не знают, куда могли исчезнуть бездомные. Но уверены: их следует срочно найти и проверить, поскольку они могут быть разносчиками опасной инфекции. Для бомжей уже подготовили отдельное здание.

Нам выделили помещение на 20 коек в поселке Коксай от акимата. И если будут обращения, я думаю, перед тем как их положить туда, мы их проверим и расположим. До карантина было много обращений, мы их всех принимали, - заявил директор адаптационного центра города Харсан Таранов.

В городском центре адаптации сейчас больше 120 человек. Специалисты заявляют, все они уже обследованы и изолированы. В самом учреждении действует усиленный режим. На территорию никого не впускают. При этом по городу продолжает работать мобильная группа соцработников. Они, как утверждается, ежедневно объезжают заброшенные здания, парки и местные теплотрассы в поисках бомжей. Но пока никого не нашли.

Чиновники не исключают, что, возможно, бездомные успели до карантина выехать из Алматы в область на сезонную работу. В городе насчитывалось почти 200 лиц без определенного места жительства.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!