В Казахстане подорожал имбирь

В борьбе с коронавирусом полезный продукт вряд ли поможет.

Вирусные рассылки охватывают мир не меньше, чем сама инфекция. Мифов вокруг заболевания с каждым днем все больше. Сегодня – миф о том, что бороться с коронавирусом помогает имбирь. После того как эта информация появилась в интернете, спрос и цены на целебный корень невероятно взлетели, сообщает zakon.kz. со ссылкой на КТК.

В Нур-Султане, Алматы он подорожал больше чем в 2 раза, а в Актау – едва ли не в 10. Там, где месяц назад имбирь стоил 1,5 тысячи тенге, сейчас его продают за 10 тысяч.

Несмотря на карантин, на овощном рынке в покупателях нет недостатка. Один из самых востребованных товаров – имбирь. Этот корень всегда считался популярным для борьбы с простудой. Продавцы говорят, теперь его раскупают еще и из-за коронавируса. Спрос вырос невероятно.

Сейчас килограмм имбиря стоит 3,5 тысячи. Раньше стоил 1500. Рынок "Алтын Орда" закрыт. Никого не пускают. Оттуда товар нам присылают – какие цены напишут, такие мы и ставим, - сказал продавец.

Покупатели объясняют, что имбирем запасаются неспроста. При первых же симптомах простуды начинают пить чай с этим корнем.

На западе страны цена на имбирь вообще взлетела чуть ли не в 10 раз. На актауских рынках за килограмм просят 10 тысяч тенге. Высокую стоимость связывают не только с выросшим спросом, но и с удорожанием доллара.

За 26 лет в первый раз такой скачок на цены вообще, потому что неделю назад у нас имбирь был 1800-1500. На сегодняшний день он стоит 10 тысяч за килограмм. Потому что поставщики, у которых мы берем, подняли цену. Сейчас оптовая цена нам выходит 9 тысяч, - рассказывает продавец Гульнара Аскарова.

Эксперты радости и интереса казахстанцев к имбирю не разделяют: в сутки можно употреблять не более 4 граммов этого корня. А если пить его в неограниченном количестве, не избежать проблем с желудком. А вот в борьбе с коронавирусом полезный продукт вряд ли поможет.

Прямого действия у него нет. Он может поднять в какой-то степени иммунитет чуть, а чтобы полностью защитить от коронавируса – он не может. Надеяться, что это спасает от коронавируса, нельзя, поэтому лучше не контактировать с больным человеком, держаться на расстоянии, - рассказал эпидемиолог Сакен Амиреев.

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