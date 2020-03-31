Космонавтам запретили рукопожатия и объятия

При любом загрязнении космонавты моют и дезинфицируют руки.

Космонавтам, которые 9 апреля отправятся на Международную космическую станцию с космодрома Байконур, запретили в условиях пандемии коронавируса любые рукопожатия и объятия, передает zakon.kz.

Об этом рассказал в интервью РИА Новости врач-эпидемиолог Центра подготовки космонавтов Сергей Савин.

На МКС отправятся 3 человека: россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди.

У нас категорически запрещены рукопожатия, объятия. При любом загрязнении космонавты моют и дезинфицируют руки. Не допускается использование чужих личных вещей. Вещи общего назначения после каждого применения дезинфицируются, - рассказал Савин.

В связи с тем, что при этой коронавирусной инфекции нет наработанных вакцин и других специфических средств профилактики, для сохранения здоровья космонавтов постоянно проводится полный комплекс мер по укреплению их иммунитета.

Они соблюдают здоровый образ жизни, правильно питаются, ведут контроль веса, закаляются, осуществляют банные и общеукрепляющие процедуры. Мы оперативно лечим соматические заболевания, особенно органов, которые могут служить "воротами" для инфекции - ЛОР-органов, пищеварительного тракта, глаз, - сказал Савин.

Он сообщил, что в номерах космонавтов в гостинице на Байконуре ежедневно проводятся ежедневные влажные уборки помещений с хлор-содержащими препаратами, регулярное проветривание номеров космонавтов, кварцевание помещений и увлажнение воздуха.

Усилен контроль за здоровьем персонала столовой, процессом приготовления и приема пищи. Питание космонавтов проводится в специальной столовой в отдельном зале. Перед приемом пищи они обязаны обработать руки дезинфицирующим составом, рассказал врач-эпидемиолог.

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