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Космонавту Анне Кикиной присвоили несколько званий

Россия, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 05:45 Фото: пресс-служба госкорпорации "Роскосмос"
3 апреля Владимир Путин, за полет на МКС, присвоил космонавту Анне Кикиной звание Героя России и летчика-космонавта, сообщает Zakon.kz.

Анна Кикина получила звания Героя России и летчика-космонавта, говорится в указе президента.

Россия, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 05:45

Фото: gov.ru

В октябре 2022 года она стала первым российским космонавтом, который отправился на МКС на корабле Crew Dragon в рамках перекрестных полетов с США. Ее миссия продлилась 157 суток.

Кикина также стала шестой женщиной из России, побывавшей в космосе. До нее это сделали:

  • Валентина Терешкова
  • Светлана Савицкая
  • Елена Кондакова
  • Елена Серова
  • актриса Юлия Пересильд в составе съемочной группы фильма "Вызов".

В феврале российский космонавт Олег Кононенко установил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе.

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