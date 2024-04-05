Космонавту Анне Кикиной присвоили несколько званий
Фото: пресс-служба госкорпорации "Роскосмос"
3 апреля Владимир Путин, за полет на МКС, присвоил космонавту Анне Кикиной звание Героя России и летчика-космонавта, сообщает Zakon.kz.
Анна Кикина получила звания Героя России и летчика-космонавта, говорится в указе президента.
Фото: gov.ru
В октябре 2022 года она стала первым российским космонавтом, который отправился на МКС на корабле Crew Dragon в рамках перекрестных полетов с США. Ее миссия продлилась 157 суток.
Кикина также стала шестой женщиной из России, побывавшей в космосе. До нее это сделали:
- Валентина Терешкова
- Светлана Савицкая
- Елена Кондакова
- Елена Серова
- актриса Юлия Пересильд в составе съемочной группы фильма "Вызов".
В феврале российский космонавт Олег Кононенко установил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе.
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