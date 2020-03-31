По камерам "Сергек" будут отслеживать передвижения астанчан
Нарушителей будут наказывать согласно действующему законодательству.
Фото : otyrar.kz31 марта 2020, 11:08
По камерам "Сергек" будут следить за маршрутами жителей столицы в период карантина, передает корреспондент zakon.kz.
Мы, как известно, буквально со вчерашнего дня этим приложением пользуемся. Маршруты забиваем. Это те автомобили, которые получили разрешение от акимата. В каждом случае будем подходить индивидуально, - сообщил начальник департамента полиции Нур-Султана Ержан Саденов.
Нарушителей маршрута будут наказывать согласно действующему законодательству.
Ранее начальник ДП сообщил о количестве человек, нарушивших режим карантина.
Тамила Языкова, Нур-Султан.
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