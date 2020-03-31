По-другому не понимают. В Бишкеке ужесточают ограничительные меры

Останавливается работа всех организаций и предприятий.

Бишкекская комендатура ввела дополнительные ограничительные меры, передает zakon.kz.

Об этом 24.kg сообщил комендант столицы Алмазбек Орозалиев.

По его словам, накануне он подписал соответствующий приказ. В частности, введен запрет на передвижение на личном транспорте без крайней необходимости.

Запрещено передвижение по городу за исключением передвижения до места работы и обратно для сотрудников организаций, деятельность которых включена в список, утвержденный комендантом. При этом должна быть справка с места работы. Останавливается работа всех организаций и предприятий за исключением обеспечивающих жизнь города, — отметил он.

Запрещается посещать родственников, знакомых, соседей, собираться группами более трех человек за исключением членов семьи. Несовершеннолетним запрещается передвигаться по городу без сопровождения взрослых.

Мы вынуждены идти на такие непопулярные меры, потому что на улицах много людей, которые подвергают себя и других опасности. Не выходите без крайней необходимости. В противном случае будем принимать меры согласно законодательству, — сказал он.

В Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели, еще трое в тяжелом состоянии. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.

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