Как во время войны: Уимблдон отменили впервые с 1945 года

Из-за коронавируса.

Один из главных теннисных турниров Большого Шлема Уимблдон, традиционно проходящий в начале лета в Англии, в 2020 году не состоится. В последний раз эти соревнования отменяли во времена Второй мировой войны, передает zakon.kz.

Как стало известно Sky Germany, решение об отмене Уимблдона из-за продолжающейся мировой эпидемии коронавируса COVID-19 уже принято, осталось уладить формальности.

В среду Уимблдон проведет заседание совета директоров, они решат все окончательно. Я состою в руководстве ATP и WTA. Основные решения уже приняты, и Уимблдон формально закрепит их в среду. В этом нет никаких сомнений. Это необходимая мера в текущей ситуации, - сказал изданию вице-президент Немецкой теннисной федерации Дик Хордорф.

Изначально планировалось, что Уимблдон пройдет с 29 июня по 12 июля.

Уимблдонский теннисный турнир проводится с 1877 года ежегодно. Единственная причина, по которой Уимблдон брал паузу больше, чем на год - мировые войны (Первая и Вторая). С 1946 года Уимблдон непрерывно проходил каждый год.

Ранее другой турнир Большого Шлема - французский Роллан Гаррос, перенесли на осень.

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